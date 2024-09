Accademia fermo. Scherma, per Massa inizia l’avventura olimpica

Inizia l’avventura paralimpica per Michele Massa. Lo schermidore dell’Accademia della Scherma Fermo è pronto per il debutto olimpico, per dare finalmente il via al sogno cullato per anni da quando, appena dodicenne, ha preso un fioretto in mano ed ha iniziato, nella sala scherma fermana, il suo percorso che l’ha portato oggi ad essere il più giovane non solo della spedizione azzurra ma di tutti gli schermidori presenti a Parigi. Il Grand Palais sugli Champs-Elysées sarà nuovamente la casa della scherma mondiale e Michele sarà protagonista difendendo i colori dell’Italia sia nel fioretto che nella spada portando con sé, nella più importante vetrina sportiva al mondo, l’Accademia della Scherma Fermo. Arrivato nella capitale francese già il 28 agosto scorso per la grande cerimonia di apertura dei giochi paralimpici,

il fiorettista fermano ha proseguito nel villaggio olimpico la preparazione in vista del debutto nella giornata di oggi, mercoledì 4 settembre, nel fioretto maschile individuale.

Domani invece, giovedì 5, sempre nel fioretto, sarà la volta della prova a squadre prima di passare poi alla spada con la prova individuale in programma venerdì e con la chiusura sabato nella gara a squadre.

f.c.