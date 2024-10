Acquabike. A Fiumicino Benaglia chiude male una stagione sfortunata

Si è chiuso a Fiumicino uno dei campionati italiani più sfortunati disputati da Lorenzo Benaglia. Il 58enne pilota ravennate della JT Race ha avuto un guasto alla moto d’acqua anche nell’ultima gara, problema che ha dovuto affrontare in ben quattro delle cinque prove del campionato italiano. Nella categoria Runabout F1 di Aquabike, si è dovuto fermare nella prima manche per la rottura del compressore, mentre nella seconda è giunto sesto, piazzamenti che gli sono valsi il 7° nella classifica generale finale e il secondo in quella Veterans, dove avrebbe potuto vincere il titolo.

Luca Del Favero