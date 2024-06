Acquabike. Benaglia frenato da problemi tecnici

È stato un week end tutto sommato positivo, quello che ha vissuto Lorenzo Benaglia, impegnato ad Olbia nella tappa italiana del Mondiale di Aquabike. Il 58enne pilota della JT Race è arrivato quattordicesimo nella classifica generale, frutto del decimo posto nella prima manche e del diciassettesimo nella seconda, piazzamento che lo hanno portato in quattordicesima posizione. Nel ranking mondiale è invece nono, ma ci sono ancora molte gare nazionali e internazionali per conquistare punti preziosi e per scalare posizioni. "Peccato per il problema alla pompa di benzina, che ha coinvolto anche gli iniettori del motore, che ho avuto al termine della prima manche – dichiara –: non siamo riusciti a risolverlo del tutto nonostante ci abbiamo lavorato per molto tempo. Ho comunque ottenuto punti importanti per il ranking mondiale, che è il mio obiettivo stagionale".