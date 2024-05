Acquabike, Benaglia non molla. Il 58enne batte anche la sfortuna. Ora è secondo nei Veterans

Sfortunato ma felice. Questo è in sintesi quanto vissuto da Lorenzo Benaglia, 58enne pilota della JT Race, impegnato a Chioggia Sottomarina nella seconda tappa del campionato italiano Aquabike nella categoria Runabout F1. Il pilota ravennate ha infatti chiuso al secondo posto nella categoria Veterans e al quinto in quella Open, nonostante si sia ritirato nella seconda manche. Sabato 18, nella prima prova, Benaglia aveva chiuso al secondo e al quinto posto, mentre domenica un problema tecnico alla moto, lo ha costretto al ritiro a due giri dalla fine. Uno scenario che lasciava presagire al peggio e invece si è ritrovato sul podio. "È stata una gara incredibile – spiega Benaglia -. Al termine di domenica ero ancora arrabbiato per come era andata, quando mi hanno chiamato per essere premiato come secondo. Quasi non ci credevo e invece anche i miei diretti rivali avevano avuto problemi tecnici. Questa volta sono stato fortunato e grazie ai punti conquistati sono secondo nella classifica generale della Veterans e sesto nella Open, ma dovrò lavorare per migliorare la moto, perché sto avendo troppi problemi e la stagione è ancora lunga".

Il prossimo appuntamento con il campionato italiano sarà il 7/8 giugno ad Ancona poi si passerà a settembre con Torre Vado (7/8) e Fiumicino (21/22). L’agenda degli impegni di Benaglia prevede anche tre gare dell’Europeo (due a luglio e una a settembre) e due del Mondiale (22/23 giugno Olbia e 9/10 Indonesia). Appuntamenti fondamentali per guadagnare preziosi punti per il ranking mondiale dove punta ad arrivare tra i primi cinque.

Luca Del Favero