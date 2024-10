Hockey. Amatori, che esordio. Battuto Scandiano

amatori modena

4

roller scandiano

1

SYMBOL AMATORI MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino (foto), Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina.

ROLLER SCANDIANO: Raveggi, Busani, Stefani, Busani N, Deinite, Rocha Bouza, Barbieri, Barbieri L., Busani R., Herrero, Rinaldi; all.: Mariotti E..

Arbitro: Marcolin (Lusiana/VI). NOTE: Espulsi: Ehimi (M), Pochettino (M) e Stefani (S) per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Bozzetto al 6’33", Stefani al 9’45", Pochettino al 12’34"; 2° tempo Bozzetto al 1’37" ed al 7’50".

È decisamente positivo l’esordio stagione dell’Amatori 1945 Modena, che sfoggiando sulle maglie il marchio Vebor, centra la prima vittoria stagionale alla prima partita, un segnale indubbiamente di buon auspicio per una stagione tutta da decifrare, ma che adesso sembra più promettente: contro una delle formazioni più accreditate del girone, con pochi minutaggi di partita nelle gambe, i gialloblù hanno comunque saputo offrire una prova concreta, confermando quel senso di equilibrio, tecnico e psicologico, che la società auspicava. Il punteggio non tragga in inganno, basta guardare il numero dei falli sanzionati dall’arbitro, ben 20 in totale, per chiarire che in pista si è battagliato dal primo all’ultimo momento, e che la parte del leone l’hanno fatta sicuramente i due portieri, Luca Moncalieri e Jacopo Raveggi, che con pregevoli interventi, e spesso l’aiuto dei pali, hanno mantenuto basso il punteggio. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, l’Amatori ha potuto sfruttare un Bozzetto sontuoso in fase conclusiva, che con la rete in avvio di ripresa, e la successiva ripetizione pochi minuti dopo, ha dato il colpo definitivo alle speranze degli ospiti, apparsi peraltro abbastanza imprecisi.

r.c.