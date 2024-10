Nuoto Pinnato. Mondiali in Francia, brillano Panzarini e Trevisani

Un quinto, un ottavo, un decimo e un tredicesimo posto per la Sogese Record Team in occasione dei campionato mondiali cmas in acque libere di nuoto pinnato. Si è gareggiato sulla Costa Azzurra, a Carry Le Rouet e i due bolognesi, convocati dalla nazionale, si sono messi in luce.

A cominciare da Angela Trevisani che chiude al quinto posto la Elimination Race Individuale. Sempre Angela è ottava nella mille metri categoria senior.

Il quindicenne Davide Panzarini, invece, è decimo nella Elimination Race Individuale e tredicesimo nella 1000 metri categoria Junior.

La manifestazione è caratterizzata dal forte vento e da mare in burrasca, che obbliga l’organizzazione internazionale a sospendere le prove per un’intera giornata ed eliminare dal programma staffetta Elimination Race, gara nella quale Angela Trevisani era campionessa mondiale in carica ed impedendo, nei fatti, la possibilità di riconfermare il titolo del 2023 per la stella allenata da Federico Nanni.

Il bilancio è positivo, sia per la veterana Trevisani che per la matricola azzurra Panzarini, classe 2009, il più giovane della manifestazione, a detta del presidente Armando Ballotta, che guarda già ai campionati mondiali 2025 in programma in Egitto, per una pronta riconquista di piazzamenti da podio.

Nella foto Angela Trevisani e Davide Panzarini