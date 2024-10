Calcio a 5. Kabashi a mitraglia: . Shqiponja esulta

Prima vittoria stagionale per il Futsal Shqiponja (3). A Castelnovo Sotto, nella terza giornata di Serie C1, i padroni di casa regolano 6-3 i bolognesi del Futsal Crevalcore (3) e muovono così la classifica, abbandonando l’ultima piazza: sugli scudi Fatlind Kabashi (foto), capocannoniere della scorsa C2, autore di uno splendido poker, mentre a completare lo score sono le singole di Sula e Nocera. Terzo pareggio in altrettante gare per il Futsal Guastalla (3), che strappa il 2-2 a Colorno sul campo del Due G Futsal Parma (5): le reti ospiti sono opera del solito Corso e di Orrù, rispondono all’iniziale 2-0 da parte giallo-blu per mano di due vecchie conoscenze del futsal reggiano come Di Norcia e Massaro. A 2’ dalla fine Parma resta in inferiorità numerica, ma a Guastalla non riesce il colpaccio Nel primo turno del Memorial Velez, riservato alle formazioni di

Serie C2 e D. Vittoria casalinga della Virtus Correggio, che piega 3-2 i mantovani del Bondanello, mentre il Futsal Santilio cade 4-1 a Nonantola. In Coppa della Divisione Under 23, infine, l’OR Reggio Emilia cade 4-0 in casa col X Martiri Futsal, nonostante un primo tempo giocato alla pari con i più esperti estensi.