Podismo, la sfida sulla distanza dei 10 km. Corsa al titolo italiano. Nestola tra le favorite

L’attesa è finita, oggi Arezzo sarà la capitale del podismo italiano. In città si assegnano, infatti, i titoli italiani assoluti sulla distanza di 10 chilometri su strada grazie all’organizzazione della Polisportiva Policiano, in testa la famiglia Sinatti insieme alla Fidal nazionale e con il patrocinio del Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, Regione Toscana, Panathlon Club Arezzo e CSI Arezzo. Saranno assegnati anche i tricolori di società oltre ai titoli individuali assoluti, promesse, junior e allievi sia per il settore maschile che per quello femminile. Sono poco meno di 800 gli iscritti. Si comincia alle ore 14.30 con le allieve che correranno sulla distanza di 6 Km, alle 15,30 gli allievi, alle 16 senior donne, promesse e junior e si chiude alle 17.15 uomini senior, promesse e junior, tutti sulla classica distanza dei 10 km. Previsto un circuito cittadino con partenza e arrivo in via Roma nel cuore della città. Sotto l’aspetto tecnico ci si attende un bel duello in campo maschile dove mancherà per un’indisposizione dell’ultimo momento il campione uscente Pietro Riva. Sulla carta, almeno secondo pronostico, se la giocheranno un pimpante Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) già secondo nel 2022 a Castelfranco Veneto e reduce da una super prestazione nella mezza di Udine, poi Iliass Aouani (F.Azzurre-Casone Noceto) Luca Alfieri (Casone Noceto) Badr Jaafari (Casone Noceto) Alberto Mondazzi (Casone Noceto). In campo femminile i pronostici sono tutti per Sara Nestola, Federica Sugamiele, Valentina Gemetto, Aurora Bado campionessa uscente della categoria Promesse Valeria Roffino, Michela Cesarò, Michela Moretton e ultima aggiunta di queste ore Elisa Palmero che si candida sicuramente tra le favorite. Al via anche l’intramontabile Ivana Iozzia e Veronica Inglese atleta tanto forte quanto sfortunata per i vari infortuni che l’hanno perseguitata.

Andrea Lorentini