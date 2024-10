Ai campionati regionali di Canoa Kayak. Medaglie e titoli per il Centro ’Beppe Mazza’

Il ‘Beppe Mazza’ conquista medaglie e titoli nel parmense. Si sono svolti sul lago di Medesano (Pr), nel fine settimana, i campionati regionali di canoa kayak che assegnavano i titoli di campione regionale emiliano-romagnolo per le categorie ragazzi, junior, senior e master e sui 200 metri per le categorie dei giovanissimi allievi e cadetti. Il Centro Canoa ‘Beppe Mazza’ di Pontelagoscuro ha partecipato alla manifestazione schierando nove atleti in difesa dei colori societari.

I primi a scendere in acqua sono stati i ragazzi Marcello Margotti e Andrea Faccioli, che in barca singola hanno affrontato le batterie di qualificazioni, mancando l’accesso alla finale. La prima medaglia e il primo titolo nella categoria cadetti B femminile sui 200 metri: Marta Colombani taglia il traguardo in seconda posizione e mettendo un argento al collo. Il secondo successo arriva dal K2 200 metri maschile, nella categoria allievi B. Giacomo Festi ed Aristian Copacean in equipaggio conquistano titolo e medaglia d’oro mettendo la prua davanti a tutti gli avversari. A seguire, i due allievi hanno gareggiato anche in barca singola ottenendo rispettivamente il quinto ed il quarto posto. Sfiorato invece il podio dall’equipaggio junior su 500 metri, formato da Marcello Margotti e Marco Faccioli. Quest’ultimo si rifarà poi in barca singola, salendo sul podio per la medaglia di bronzo. A seguire, gli atleti giallorossi hanno conquistato quattro medaglie d’oro e altrettanti titoli regionali. Nei 500 metri Aaron Sobbe K1 senior maschile, Marco Margotti K1 master D maschile, Aaron Sobbe e Claudio Calzolari K2 Senior maschile ed infine nel K4 senior maschile Marco Margotti, Marco Faccioli, Aaron Sobbe e Claudio Calzolari.

Mario Tosatti