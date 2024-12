Ai Giochi del Mediterraneo. Marchi in gara a Tunisi

Prima il titolo tricolore di categoria agli anelli, ora arriva la convocazione in nazionale per il nostro Luca March: sarà azzurrino ai 7ª Mediterranean Artistic Gymnastics Championships in programma a Tunisi in questi giorni, con la ginnastica artistica protagonista dal 16. Un finale di stagione veramente esaltante per il giovane atleta della Pgf.

I Mediterranean Artistic Gymnastics Championships, nati nel 2014, sono una competizione di ginnastica organizzata con cadenza annuale, riservata ad atleti junior di paesi che si affiancano sul mediterraneo e per questo definiti come “giochi del mediterraneo giovanili”, sulla falsariga di quanto avviene con gli Youth Olympic Games. Con lui, a comporre la squadra azzurra della categoria pre-junior maschile (importantissimo per la gara a squadre), saranno Mattia Beretta, Oscar Carlo Giacomuzzo (entrambi della Pro Patria Bustese) e Leonardo Pulito (Victoria Torino). Tra i convocati, Luca avrà inoltre l’onore e onere di essere l’unico rappresentante di

club dell’Emilia-Romagna in gara nelle competizioni di artistica. La notizia era già nell’aria ma l’ufficializzazione ha riempito ulteriormente di gioia le mura del Palagym “Orlando Polmonari”, con il presidente Mantero primo a congratularsi, esprimendo ancora una volta la soddisfazione per l’operato di tutto lo staff, che sta realizzando un vivaio di altissima qualità in tutte le sezioni.