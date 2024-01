Al golf club Le Pavoniere. Salerno si aggiudica il Trofeo Braganti

Il Trofeo Braganti, andato in scena sabato 30 dicembre, ha terminato l’anno agonistico del Golf Le Pavoniere. La gara, un classico del calendario del circolo pratese, ha richiamato una cinquantina di giocatori che si sono affrontati con la tradizionale formula Stableford sulle 18 buche. Max Salerno di Pavoniere ha completato l’anno in bellezza, imponendosi con un ottimo giro in 75 colpi, tre solamente oltre il par del percorso. In prima categoria Carlo Martini (37) del Golf Valdichiana ha vinto l’avvincente testa a testa con il giocatore di casa Leonardo Baldacci, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Anche in seconda categoria successo di un ospite: Simone Becacci (35) del Golf Tirrenia ha superato di misura Michele Jermann (foto, premiato dal segretario del circolo, Tommaso Mancini). In terza un solo colpo ha separato i due soci di Pavoniere Pier Luigi Bertini (35), vincitore, e Lando Michelagnoli, secondo. Premi speciali a Costanza Alessandri (31), miglior lady, e Nicola Albini (34), senior.

Andrea Ronchi