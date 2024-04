Al gran premio con Franchi tra i protagonisti

di Sonia Fardelli

Bella prova del giovane cavaliere senese Guido Franchi nella 145 di ieri, gara valevole per la Longines Ranking Jumping e qualificante per il Gran premio di domani. Il portacolori italiano in forza all’Esercito Italiano ha chiuso con un doppio zero in sella allo stallone sella italiano Enjoy One, mostrando così di essere tornato in perfetta forma dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fermo per alcuni mesi. La prima posizione nella sfida a fasi consecutive, ideata dal course designer Elio Travagliati insieme all’olandese Louis Konickx, è stata conquistata dall’amazzone tedesca Sophie Hinners in sella a Kanturo Bh, secondo gradino del podio per la Svizzera con Jane Richard e Molly Mallone Z. Ancora un italiano in quarta posizione: Bruno Chimirri su Samara e sesto Arnaldo Bologni con D Mark 2. Nella 140 del Gold Tour disputata nel campo Boccaccio primo posto per la Repubblica Ceca con Natalie Kovarova in sella a Lady Sina L. In seconda posizione l’Olanda con Harry Smolders con Darry Lou e in terza la Svezia con Erica Swartz Ryan. Primo degli italiani Emilio Bicocchi in settima posizione con Delirio delle Sementarecce.

Nella 140 del Silver Tour sempre nel campo Boccaccio primo posto per la Svizzera con Aaliyah Laurino in sella ad Heleen e in seconda posizione il giovane cavaliere senese Guido Franchi in forza all’Esercito Italiano che è ripartito alla grande con il cavallo Arsenio de Marchesana. Nell’ultimo gradino del podio l’Olanda con Harrie Smolders con Monaco N.O.P. Nella 135 del Silver Tour ancora tanto tricolore: primo Emilio Bicocchi, seconda Sofia Manzetti e quarto Gianni Govoni. In terza posizione Israele con Yalis Kass. Nella 130 del Silver Tour tantissimi cavalieri azzurri sul podio e nelle prime dieci posizioni. Primo Andrea Cantiani su Biber, secondo Samuele Maestri e poi Antonio Campanelli, Enrico Maria Frana, Francesco Colasanti, Flavio Marzullo, Matteo Arrighi e l’editore del gruppo QN Quotidiano Nazionale Andrea Riffeser in sella al suo Light Blue.

Nell’Italian Champions Tour nella categoria Sport in prima posizione è la squadra Safe Riding con Luca Maria Moneta e Harrie Smolders. Nella categoria Pro ha primeggiato il team Co.Ge Srl con Vittoria Torraca e Jannie Canovill. Oggi nuova giornata di gare all’Equestrian sia per il Toscana Tour che per la prima tappa dell’Italian Champions Tour. Domani il gran finale con il Gran premio.