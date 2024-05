Pallamano, l’ora dei playout. Primo esame per Cingoli

"Le premesse sono incoraggianti, l’organico è al completo e in ottime condizioni fisiche, abbiamo avuto una settimana di pausa per preparare al meglio la sfida, quindi c’impegneremo in sintonia con l’importanza del confronto". Così l’allenatore Sergio Palazzi anticipa l’impegno della Macagi Cingoli attesa domani alle 18 dal Secchia Rubiera per la prima partita dei playout di Serie A Gold di pallamano. I precedenti sorridono alla Macagi Cingoli che nella regular season ha battuto in casa e fuori il Secchia Rubiera. "Ma dobbiamo dimenticare quelle due vittorie – precisa Palazzi – in quanto loro accusavano diverse assenze, mentre adesso sono quasi al completo. Dunque bisognerà tener conto di quale sarà il comportamento del Secchia Rubiera in difesa e dell’attuale suo assetto. Poi c’è da evidenziare un altro dettaglio che a livello mentale ha un’incidenza notevole: nelle ultime due stagioni, il Secchia Rubiera ha disputato i playout e sia abituato a questo genere di prove". C’è anche quello del fattore-campo. "Certo, il Secchia Rubiera sa che si gioca tantissimo – sottolinea Palazzi – in questa gara-1 prevista in casa sua. Insomma, ci aspetta una rivale molto dura e aggressiva". Per sostenere la Macagi Cingoli, la dirigenza della Polisportiva ha deciso di organizzare un pullman con partenza domani alle 13.15 dal capolinea del mercato coperto.

Gianfilippo Centanni