Al Mandela Forum la 30ª edizione delle Piaggeliadi: festa dello sport giovanile a Firenze

Al Mandela Forum si alza oggi alle 14,30 il sipario sulla edizione numero 30 delle Piaggeliadi. Un anniversario di prestigio che conferma il valore di questa manifestazione. Oggi pomeriggio, con ingresso al Mandela Forum da Viale Malta, sarà giornata di festa per i ragazzi/e delle scuole partecipanti, alla presenza di numerose personalità sportive ed istituzionali, sotto la regia organizzativa della Polisportiva Firenze Ovest e dell’assessorato allo sport del Comune di Firenze. Cerimonia d’apertura in grande stile per la miniolimpiade sportiva tra scuole elementari e medie (da 6 a 12 anni) di tutta provincia di Firenze e di altri comuni della Toscana che negli anni ha visto una crescita costante: dalla prima edizione con 400 alunni, fino ad arrivare ad oggi a circa 18.500 presenze.

A tutti i bambini/e presenti e iscritti sarà donato cappellino e maglietta delle Piaggeliadi e sfileranno tra gli applausi dei familiari e del pubblico. Le Piaggeliadi sono nate nel 1995 dalla necessità di combattere il degrado giovanile e avvicinare i ragazzi allo sport, inteso nei suoi valori e lontano dall’eccesso dell’agonismo. Il programma delle Piaggeliadi comprende 60 metri piani, marathon family (corsa di un bambino insieme ad un genitore), scherma, minitennis e go back, tiro a bersaglio, nuoto e calcetto. Il taglio del nastro delle gare domani agli Assi viale Michelangelo con la Marathon Family, ritrovo dalle 9 e inizio corsa alle 10. Le gare si concluderanno il 19 maggio, seguiranno le premiazioni.

Da oltre 25 anni il main sponsor Findomestic è a sostegno delle Piaggeliadi, con referente Claudio Bardazzi, e porta avanti i progetti sport ‘Premio Giulia Baccani’ e le 10 borse di studio ‘Piaggeliadi Findomestic’ per il prosieguo degli studi a 10 alunni di scuole elementari. Fra gli sponsor vicini alla manifestazione Toscana Energia, Erg, Italfarmaco, Toscana Aeroporti e altri. Di risalto l’evento ‘Mita’ che lega sport e scuola in un binomio perfetto con l’obiettivo di inserire studenti nel mondo del lavoro.

"Anche quest’anno - afferma l’assessora Perini - il lavoro della Firenze Ovest consentirà a un gran numero di alunni e studenti di cimentarsi in varie discipline. Si tratta di un’occasione di incontro e socializzazione che esalta i veri valori dello sport. In questi 30 anni le Piaggeliadi sono diventate un riferimento per tutta la città e non solo, sotto la regia di Marco Borri, Piero Colzi, Monia Giorgetti e dello staff".

Francesco Querusti