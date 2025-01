Al meeting indoor di Bergamo. Doualla-record sui 60. La lombarda migliora due volte i tempi u20

Gli appassionati di atletica hanno imparato a conoscerla, Kelly Ann Doualla Edimo, nonostante i suoi 15 anni (classe 2009) continua a collezionare record e a impressionare. L’ultimo primato l’ha realizzato a Bergamo, a livello indoor. Nei 60 metri piani ha migliorato, per ben due volte, i primati italiani categoria Allieve e Under 20, conquistando il secondo posto delle graduatorie europee Under 18 all time. La lodigiana, atleta del CUS Pro Patria Milano, che si chiama così per la sprinter jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce e allenata da Walter Monti, in batteria ha corso col tempo di 7.31, non lontano dal personale fatto quasi un anno fa, sempre a Bergamo di 7.27, ottenuto per ben due volte da cadetta, non gareggiando a livello assoluto (quindi non riconosciuto come record o MPI nelle categorie superiori). Il crono di quest’anno, si impone come miglior prestazione italiana “Allieve“ (il vecchio primato era di 7.38 di Alice Pagliarini del 2023) e diventa pure il record italiano Under 20, superando così il precedente riscontro di 7.35 di Vincenza Calì del 2002. Non finisce qui, il tempo di Doualla è anche il 15esimo mondiale Allieve di sempre. In finale, la lodigiana ha continuato il proprio show, tagliando il traguardo in 7.27 migliorando il prorio riferimento cronometrico. Il tempo le vale, inoltre, la sesta prestazione mondiale U18 all time e la sesta in Italia.

Giuliana Lorenzo