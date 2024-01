Al Memorial Giovannini tanti big in pista per duelli spettacolari

Domani si terrà ad Ancona il Memorial Alessio Giovannini, meeting a invito dedicato al giornalista originario di Pieve Torina scomparso cinque anni fa. Sono tante le gare che promettono scintille al PalaCasali di Ancona, dove Giovannini ha coltivato la passione per raccontare l’atletica fino a diventare un punto di riferimento nella comunicazione dell’atletica italiana per un decennio. Tutto da seguire il mezzofondo femminile. Nei 1500 ci sarà la bergamasca Marta Zenoni (Luiss), due volte sul podio in carriera agli Europei U23, rientrata di recente nel cross dopo una stagione di stop. Un’avversaria di livello internazionale negli 800 per Eleonora Vandi (foto, Avis Macerata), fresca di record regionale indoor con 2:04.02 domenica scorsa: è la ventenne slovena Veronika Sadek che ha un primato di 2:03.68. Tra le sfide principali c’è quella dei 400: attesi due campioni europei under 23 della 4x400 all’esordio stagionale. Scendono in pista Lorenzo Benati delle Fiamme Azzurre e Riccardo Meli delle Fiamme Gialle.