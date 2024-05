Al palasport la festa del karate. I tornei internazionali fanno il pieno. Achilli: "Un lavoro durato un anno»

Sotto l’egida di ‘Samurai’ si è conclusa sul parquet del palasport la due gironi del 16° International Karate Championship for Clubs e 1° International Karate Championship for Kids, organizzati dalla ferrarese Federica Achilli e dalla milanese Natascia Bertoletti, che hanno ricevuto il testimone dai rispettivi padri, Gabriele Achilli e Giacomo Spartaco Bertoletti. Numeri importanti, 1.316 partecipanti, 96 clubs, 8 nazioni, 50 squadre e oltre 320 bambini in gara nella due giorni di kermesse. "Un colpo d’occhio bellissimo – le parole dell’assessore allo sport Andrea Maggi presente alla cerimonia di apertura – questo parquet pieno di atleti provenienti da tante nazioni e numerosissimi club. Giornate come questa fanno bene alla città, allo sport e al cuore". I primi risultati del sabato degli atleti ferraresi in gara, arrivano dal Furinkazan con tre medaglie d’argento di Giulia Serafini, kata juniores fino a cintura arancio, Christian Negossi, kata cadetti fino a cintura arancio, e Andrea Tarantello, kata cadetti fino a cintura blu. Ospiti dell’evento dal Giappone Yuko Yamamoto, nipote del maestro Eiji Ogasahara cui è dedicato il memorial insieme al marito Masahiro Inui, con i figli del maestro Iwao Yoshioka, Yoshitaka e Kumi, che hanno presenziato alle premiazioni ufficiali.

Un secondo giorno di gare, invece, con oltre 400 atleti e 35 squadre impegnati nelle prove di kumite individuale ed a squadre. "Siamo partite a maggio dello scorso anno con la macchina organizzativa – spiegano Federica Achilli e Natascia Bertoletti – poiché un campionato internazionale riservato ai clubs è una gara nella gara dove la vittoria, oltre a quella sportiva, è quella della squadra. Troppi i ringraziamenti da fare, in particolare ai nostri rispettivi papà per averci dato l’opportunità di lavorare insieme e riportare a Ferrara una manifestazione così importante, agli allievi della ‘Grande Famiglia del Furinkazan’ perfetti nella gestione della logistica e del campo di gara e, non in ultimo, all’amministrazione comunale e agli sponsor". Per gli atleti di casa della compagine ferrarese del Furinkazan, oro per Francesca Trasforini, 1° International Karate Championship for Kids, e argento per Nicola De Pascali nel kumite individuale veterani open, ad oltre 41 anni. Tre quinti posti, infine, per Sara Fagioli e Sondos Waddi nel kumite femminile seniores open e per Emanuele Fava nel kumite maschile seniores open. Il ricavato dell’ingresso ad offerta libera verrà interamente devoluto in beneficenza all’associazione Oltre Le Nuvole ODV.

Mario Tosatti