Al via la lunga kermesse. A Castiglione iniziano le Giornate dello Sport

Tornano a Castiglione della Pescaia le Giornate Europee dello Sport 2024, giunte alla nona edizione. Da marzo a dicembre un susseguirsi di appuntamenti ed eventi a carattere sportivo che seguiranno la stagionalità turistica del territorio, una kermesse che negli anni sta assumendo sempre più rilievo nazionale ed internazionale. "Siamo partiti con eventi nei mesi primaverili, poi con questa Amministrazione le abbiamo raddoppiate individuando due blocchi, uno pre-estivo ed uno autunnale – ha detto il sindaco Elena Nappi - quest’anno la Pasqua che cade così presto ci ha portato ad avere eventi a partire già da oggi, continuando in tutto il periodo primaverile, estivo e autunnale fino a metà dicembre, con un susseguirsi di appuntamenti. Pertanto, questa kermesse sportiva è diventata un flusso sempre più continuo e speriamo possa riuscire a coprire dodici mesi all’anno". Si parte oggi con tre appuntamenti a carattere ludico-sportivo: il Campionato di ricerca Tartufi nella Pineta di Selene, la regata al Club Velico Castiglione della Pescaia e il raduno Austrian team spring training di Baseball al Casa Mora. "Le Giornate Europee dello Sport – dichiara l’Assessore al turismo Susanna Lorenzini – sono un evento molto importante e destagionalizzante del turismo sul nostro territorio; un evento che va oltre il turismo classico estivo, sul quale l’amministrazione punta ormai da tanto tempo". Tra gli eventi in programma ci sarà La Maremmana Ciclostorica (19-20-21 aprile); da punta Ala partirà la tappa dell’Eroica Juniores Nation Cup (17-18 aprile) con le giovani promesse del ciclismo mondiale. Tanti gli appuntamenti velici, ma anche golf, baseball e hockey saranno protagonisti con tanti eventi. Tra le novità di quest’anno il Torneo Internazionale di Beach Tennis (dal 23 al 26 maggio) e i Campionati Italiani di calcio Ingegneri (dal 6 al 9 giugno). Non mancheranno eventi dedicati ad Ambrogio Fogar, di cui si celebra i 50 anni della straordinaria impresa velica partita proprio da Castiglione della Pescaia.