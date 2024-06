Al via lunedì al Tennis Club Faenza il centro estivo

Lunedì il Tennis Club Faenza aprirà i suoi cancelli a tutti i bambini della città per il tradizionale Divertitennis, il centro estivo a carattere ludico e sportivo che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti principali dell’estate faentina. Ogni mattina dalle 7.30 alle 9 lo staff del circolo di via Medaglie d’Oro accoglierà tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni per coinvolgerli e farli divertire con tanti giochi e attività ricreative.Le attività vere e proprie iniziano alle 9, quando i ragazzi vengono suddivisi in gruppi in base all’età e ad ogni gruppo corrisponde un colore. I ragazzi partecipano ai corsi di tennis e padel, ai giochi sportivi, il tutto sotto la guida di istruttori e personale qualificato. Alle 10 le attività vengono sospese per mezz’ora per la merenda. Dalle 12.15 alle 12.40, chi si ferma a pranzo viene accompagnato al ristorante interno al circolo Campo Centrale. Chi non resta al pomeriggio, dalle 14 alle 14.30 viene prelevato dai genitori, mentre chi rimane fino alle 17.30 partecipa a varie attività ricreative. Per info e tariffe: Tennis Club Faenza, Via Medaglie d’Oro, 2/a, a Faenza; 0546/25266.