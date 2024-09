Al via otto team reggiani. Granfondo: che entusiasmo

Granfondo Matildica Merida questa mattina al via alle 7,30 da Corso Garibaldi con gli agonisti impegnati nel percorso lungo di km 155 e nel medio di 119. Alle 7,45 seguiranno i non competitivi del percorso corto di km 73. Sono dieci i comuni reggiani interessati, con uscita dal centro di tutte le prove da via Tassoni verso Albinea; il breve prosegue per Quattro Castella, San Polo, Canossa, poi di nuovo San Polo, Quattro Castella e Reggio. Il medio, arrivato a Canossa si inerpica verso Vetto, Castelnovo Monti, Carpineti, Casina, per poi tornare da San Polo. Il percorso lungo, invece, una volta a Vetto punta a Ventasso, poi Castelnovo Monti, Carpineti, Casina, San Polo, Quattro Castella e Reggio e sempre con arrivo in corso Garibaldi.

Ieri intanto c’è stata la presentazione delle squadre reggiane al via con l’aggiunta di un team degli Emirati Arabi, un gruppo composto da 25 atleti tra uomini e donne della Polizia di Dubai (nella foto): il Dubai Police Cycling Team è un’unità sportiva specializzata all’interno della Polizia, focalizzata sul miglioramento della forma fisica tra i suoi membri, con l’obiettivo di dimostrare come sia un’istituzione moderna, allineata con le tendenze di salute e ambientali. Lo spirito che unisce la realtà reggiana a quella di Dubai è quello di uno scambio di esperienze che rafforzi i legami internazionali delle competizioni sportive e in particolare di quelle ciclistiche. E in tale ottica un rappresentante della formazione di Dubai ha consegnato al presidente della Cooperatori Paolo Pè una maglia della Dubai Police.

Oltre alla ASD Cooperatori, partecipano alla Granfondo anche la Polisportiva Cicli Scandiano, Sculazzo, ASD Ciclistica Boiardo, Squadrareggio, Società Ciclistica Rubierese, New Motor Bike e Team Cicli Campioli.