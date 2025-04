Alessandra Donati nominata Tournament Director per EDGA

Prestigioso incarico per la golfista paralimpica Alessandra Donati, già vincitrice dell’Open d’Italia per Disabili 2023 categoria stableford e premiata al G4D Open 2024 a Woburn come Best Woman categoria Standing 1. L’atleta faentina ricoprirà la carica di Tournament Director per EDGA (European Disabled Golf Association), l’organizzazione che promuove il golf per disabili a livello internazionale. Sono 36 le federazioni nazionali con le quali EDGA ha stretto una partnership, non solo in Europa, ma anche Oceania, Africa e Sud America.

"Sono molto fiera di questo nuovo incarico – spiega Donati -: avrò molte responsabilità, ma anche nuove opportunità. Il golf mi ha aiutato moltissimo a superare le difficoltà della mia disabilità e posso veramente dire che mi ha in un certo senso guarita. Ormai sono dodici anni che gioco le competizioni a livello internazionale e credo sia arrivato il momento di restituire e condividere le bellissime esperienze che ho vissuto. Grazie a Tony Bennett, Presidente EDGA, e a Manon Eggermont, Chief Tournament Director EDGA per la fiducia che mi hanno accordato".

Alessandra Donati fa parte della Squadra Agonistica Paralimpica del Royal Park I Roveri di Fiano, insieme a Gregorio Guglielminetti. Il campo ‘di casa’ è il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme "Continuerò comunque a giocare i tornei del Tour europeo EDGA, naturalmente escludendo quelli che dirigerò".