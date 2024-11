All’Aurelia Antica. Duchini e Stankiewicz vincono l’Urban Trail

Il giovane Alessandro Duchini dell’Atletica Grosseto è il vincitore dell’Urban Trail Aurelia Antica, gara podistica valida per la tredicesima tappa del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma. Alessandro Duchini (Atletica Grosseto) è il cinquantanovesimo vincitore maschile di una prova del circuito, il secondo più giovane di sempre a soli 17 anni. Duchini ha battuto l’esperto Gabriele Lubrano (Atletica Costa d’Argento) e il veterano Christian Fois (Atletica Costa d’Argento). Non è nuova al primo gradino del podio invece Katarzyna Stankiewicz (Team Marathon Bike) che con la vittoria in campo femminile sale a 80 trionfi di tappa. L’atleta polacca ha trionfato col tempo di 26’52’’, imponendosi su Marcella Municchi (Atletica Costa d’Argento) e Antonella Ottobrino (IV Stormo). La tappa dell’Urban Trail Aurelia Antica è stata un grande successo organizzativo con 116 atleti in gara, grazie alla preziosa organizzazione dell’associazione Skeep. Dopo tredici prove del circuito podistico è tempo già di qualche risultato definitivo. Infatti, al termine della prova numero tredici, c’è la vincitrice Top Runner femminile del "Trofeo Corri nella Maremma 2024". Marcella Municchi (Costa d’Argento) è la migliore stagionale per la quarta volta dopo i successi negli anni 2016, 2021, 2023. Per la forte atleta della squadra argentarina anche due successi di categoria, 23 vittorie e 57 podi assoluti in 67 presenze, la rendono una delle più grandi top runner del circuito. Altri due verdetti al termine della prova numero tredici del "Trofeo Corri nella Maremma 2024". Nella categoria C il primo trionfo di Alessandro Bossini (Team Marathon Bike) oggi alla sessantesima presenza nel circuito. Nella categoria O chiude i conti Angela Mazzoli (Costa d’Argento) alla vittoria numero otto di categoria negli ultimi 9 anni. Record femminile assoluto per Angela Mazzoli, 132 presenze nel circuito con due vittorie assolute e 46 podi.