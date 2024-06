Alle Pavoniere. Golf e solidarietà in memoria di Pablito

Domani ancora una volta i pratesi ricorderanno il loro campione più amato: Paolo Rossi. Il Golf Club Le Pavoniere sarà infatti palcoscenico della Paolo Rossi Golf & Football Club, kermesse giunta alla quarta edizione. La giornata è organizzata da Footgolf Prato, in collaborazione con il circolo di via Traversa il Crocifisso. Il programma prevede il via della giornata con ferri e palline con le fossette intorno alle ore 8. Sono attesi un centinaio di golfisti che si affronteranno sulle 18 buche da campionato nel 4° Trofeo Paolo Rossi. Nel pomeriggio le buche verranno allargate a 30 centimetri di diametro, le palline si trasformeranno in palloni da calcio e scenderanno in campo ex star degli stadi e molti tra i più forti giocatori italiani di footgolf. Il concetto è il medesimo del golf: mettere la palla in buca nel minor numero di colpi possibile.

La grande differenza è rappresentata dal mezzo per farlo che prevede, al posto dei bastoni, i piedi. La giornata riscuote ogni anno maggior interesse al punto che l’iscrizione ad entrambe le gare risulta sold out.

La giornata culminerà con la cena di gala con la presenza di Federica Cappelletti, moglie di Pablito, il fratello Rossano e molti personaggi legati al mondo dello sport. Ci sarà anche Alberigo Evani. Finalità della cena e della lotteria che seguirà la raccolta fondi da devolvere alla Paolo Rossi Foundation. Casa Pablito nasce dalla volontà di dare sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Consiste nell’inserimento, all’interno degli ospedali, di postazioni in cui i malati che ne hanno bisogno possano restare ricoverati, evitando lo stress dei viaggi quotidiani verso le strutture. Lo scorso anno la cena ha permesso di raccogliere 4.300 euro grazie alla lotteria con alcuni cimeli in palio come la maglia numero 21 indossata da rossi ai mondiali 1978.

Nella foto: Nicola Zanone, ex compagno di squadra di Pablito, Andrea Barzagli, lo scorso anno infortunato ma presente, insieme a Simone Grassi, organizzatore della manifestazione.

Andrea Ronchi