Alleanza Digitale fa il pieno: "Patto sociale tra società"

Un palasport stracolmo di giovani per la firma di "Alleanza Digitale", il patto sociale tra le società sportive ferraresi per l’utilizzo consapevole del tempo e delle tecnologie. Un progetto finanziato e voluto fortemente dalla Fondazione Estense, su spinta di Ferrara Basket 2018 e del suo direttore generale Stefano Michelini, che in questi mesi ha lavorato alacremente dietro le quinte per unire le realtà sportive di città e provincia in un accordo per certi versi storico. Una "serata evento", davanti a una Bondi Arena con più di 1000 giovani atleti presenti, che ha visto intervenire diversi protagonisti del mondo dello sport ferrarese e nazionale, i quali hanno testimoniato il loro rapporto con la tecnologia e i social.

Alla conduzione il divulgatore e autore Rudy Bandiera, che ha portato con sé sul parquet Raffaele Ferraro, ideatore e fondatore della pagina a tema cestistico "La Giornata Tipo", quasi 500mila seguaci su Facebook: "Sul nostro account si parla di basket con ironia, vivo quello che faccio con gli occhi del sognatore, ma il momento più bello è stato tre anni fa quando la Nba ci ha chiesto di fare un documentario su Bologna, la Basket City del nostro paese". Presenti anche le istituzioni cittadine, dall’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti al prefetto Massimo Marchesiello.

"Questo evento è il grande coronamento del lavoro che come Ferrara Basket stiamo facendo fuori dal campo – ha dichiarato il presidente Riccardo Maiarelli –, all’impegno sportivo uniamo quello sociale". In campo anche Massimo Callegari, telecronista sportivo sulle reti Mediaset, che ha intervistato i giovani Andrea Passini (Pgf) e Gaia Loberti (Accademia Spal), subito dopo l’intervento del centrocampista biancazzurro Nicolò Contiliano, applauditissimo dagli spalti. "Da oggi parte il countdown, nei prossimi cento giorni vogliamo far spiccare il volo a questo progetto – spiega Stefano Michelini –, come dissi quarant’anni fa ai miei giocatori della Pallacanestro Ferrara, sono i miraggi a mettere in moto le carovane". Gran finale con l’ex pugile Alessandro Duran, poi i rappresentanti di tutte e diciassette le società sportive si sono riuniti a metà campo per siglare il patto: Ferrara Basket, Spal, 4 Torri Volley, Pgf, Vis 2008, Vis Rosa, Aquile, Ferrara United, Pallamano Ariosto, Pallacanestro 4 Torri, Scuola Basket Ferrara, Cus, Acd Pontelagoscuro, Acli San Luca San Giorgio, Jb Sport Tennis Club, La Vittoriosa Occhiobello e Pattinaggio Il Quadrifoglio. Nei prossimi mesi il progetto si svilupperà con incontri formativi rivolti a giovani e adulti, della durata di un’ora ciascuno, in cui saranno protagonisti anche vari testimonial delle rispettive società. Lo sport ferrarese si compatta così per i propri giovani.

Jacopo Cavallini