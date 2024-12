Pallanuoto, le ragazze dell'Azzurra a lezione da Chiara Tabani

Prato, 24 dicembre 2024 - Non capita tutti i giorni di potersi allenare insieme ad una campionessa d'Italia in carica, nonché argento olimpico. Alle giovanissime pallanuotiste dell'Azzurra, ogni tanto può però capitare: nei giorni scorsi, Chiara Tabani è tornata a Prato e ne ha approfittato per salutare le ragazze dell'U14, svolgendo insieme a loro una seduta di allenamento in veste di allenatrice d'eccezione. La trentenne pratese, che lo scorso giugno ha vinto lo Scudetto con l'Ekipe Orizzonte di Catania ed è reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024, di tanto in tanto torna in città ed ogni volta riesce a ritagliarsi un po' di tempo per incontrare le giovani agoniste, dando loro consigli e suggerimenti tecnici. E' alla sua seconda stagione con il sodalizio catanese e ha chiuso l'anno solare con un secondo posto parziale nel campionato di Serie A1 (insieme al Rapallo dell'amica e concittadina Giuditta Galardi) a tre punti dalla Sis Roma, attuale capolista a quota 24. Ci sono tutte le premesse per recuperare terreno e per difendere il tricolore conquistato la scorsa primavera, oltre che per riproporsi in Nazionale. Chissà però che Chiara non possa tornare nei prossimi mesi ad affinare la tecnica delle giovani dell'Azzurra. E che fra loro non possa già esserci una “nuova Tabani”, in prospettiva.

G.F.