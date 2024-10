All’Equestrian Centre i campionati italiani. Vitale, prova tricolore. Oro per Bracalenti

di Sonia Fardelli

AREZZO

Davide Vitale della Lombardia ha vinto il Campionato italiano assoluto Young Rider, la categoria più impegnativa della manifestazione, che si è svolta nel week end all’Arezzo Equestrian Centre. Filippo Bracalenti ha vinto la medaglia d’oro del Campionato Junior Assoluto, e Giacomo Martinengo Marquet il titolo di Campione Assoluto Children. Sono stati così assegnati i titoli dei Campionati Italiani Giovanili di salto ostacoli, che hanno visto scendere in campo i protagonisti del settore giovanile del salto ostacoli per conquistare gli ambiti podi. La medaglia d’oro del campionato Italiano Assoluto Young Rider è andata al collo di Davide Vitale della Top Jump Asd in sella a Earl Grey Z (9.64 punti di penalità). Medaglia d’argento per Martina Ferrari del C.I. Le Foppe sempre della Lombardia, in sella ad Alonko Hero Z (10.03 punti di penalità) e medaglia di bronzo per Aurora Guaragno dell’Arena Green Village della Puglia su Contento 23 (12.00 punti di penalità). Filippo Bracalenti (Equtation Roma, Lazio) ha vinto la medaglia d’oro del Campionato Italiano Assoluto Junior Equipe in sella a Castari. Il binomio ha concluso le prove con 4 punti di penalità (49.48). Medaglia d’argento per Eleonora Sanna (CI 7 Archi, Veneto) su Incanto VDL e medaglia di bronzo per Edoardo Piccini (Eucalipto Green Club Club, Lazio) su Kompagnon LJ. È stato il giovane Giacomo Martinengo Marquet (Scuola Pad, di Equitazione, Veneto) su Casper VD Rode Poelhoeve, il numero uno del Campionato Italiano Children Equipe. La medaglia d’argento è andata a Gabriel Zagni Minucci (C.I. Casa Bassa, Toscana) su Diablo Z e medaglia di bronzo per Cecilia Speranza (Scuderia Le Due Quercie, Piemonte) su Uelem Croze. "E’ una grande soddisfazione vedere questi binomi migliorare di anno in anno - ha detto il presidente della Fise Marco Di Paola - in un evento emozionante che è stato un successo di sport e divertimento. Complimenti ai nostri campioni, agli istruttori che li preparano e alle famiglie che li accompagnano in questa bellissima passione".