Altri sport. Nuoto Uisp 2023, grandi risultati

Nel weekend del 22 e 23 giugno, alla piscina comunale La Bastia di Livorno, si sono svolti i Campionati regionali Esordienti B, che raccoglievano oltre 40 società da tutta la Toscana. La Nuoto Uisp 2003 si è presentata con 24 atleti per un totale di 48 iscrizioni individuali e 6 staffette e i risultati non si sono fatti attendere: decine di primati personali aggiornati, 2 medaglie individuali e ben 4 in staffetta, oltre a diversi piazzamenti nelle prime 10 posizioni. Mattatrice della manifestazione è stata Elisa Ferroni che si è aggiudicata l’oro nei 50 rana individuali e nella staffetta 4x50 rana insieme a Maya Alderigi, Eleonora Bani e Angelica Malfitano.

Per Ferroni anche un bronzo nella 4x50 delfino con una favolosa ultima frazione: con lei Eleonora Bani, Asia Possenti e Kinzica Nencini. In evidenza anche Massimiliano Mazzola che ha conquistato il bronzo nei 50 stile con un ottimo crono e ha aiutato la 4x50 stile libero ad arrivare sul terzo gradino del podio insieme a Francesco Benedetti, Lorenzo Niccolai e Elia Lencioni. Infine di bronzo si conferma anche la staffetta 4x50 rana maschile con Francesco Benedetti, Michele Falaschi, Elia Lencioni e Lorenzo Niccolai. Sono oltre 40 le prestazioni migliorate dagli atleti cascinesi: la società fa i complimenti a Linda Arenga, Gabriele Barbi, Nicole Berni, Nicola Bonelli, Rebecca Chini, Emma D’Andrea, Elena Giannini, Giada Giannini, Martina Labianca, Sofia Marinai, Giulia Notari, Greta Valente e un ringrazia gli infortunati Dario Desideri e Viola Di Pasquale, che hanno sostenuto i compagni con il tifo dal bordo vasca. Tutte queste prestazioni hanno permesso alla compagine cascinese di posizionarsi tra le migliori 8 società toscane. M.A.