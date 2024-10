Ama, occhio al Cus Genova. Tirabassi e Vezzali a Ripalta

Dopo gli anticipi di ieri e giovedì, ecco che oggi parte la prima giornata dei campionati di Serie B maschile, B1 e B2 femminile, C maschile e femminile, D soltanto maschile.

In realtà, poi, Naytes Vaneton Interclays-Soragna (Serie D maschile, girone A,) non è stata giocata per problemi burocratici degli ospiti. Serie B. Premesso che l’esordio dei Vigili del Fuoco è rimandato in quanto iniziano con il turno di riposo, occhi puntati sull’Ama San Martino che alle 17 ospita il Cus Genova. Grande l’attesa del pubblico per vedere all’opera volti familiari come il libero e capitano Bonfiglioli e i nuovi acquisti, l’alzatore Quartarone e la banda Cordani. Alla prima di campionato è difficile un pronostico, ma la formazione ligure appare bene attrezzata.

Serie B1. La Tirabassi e Vezzali debutta alle 20,30 sul parquet di Ripalta Cremasca, gara tra due formazioni molto rinnovate che capiranno giocando la loro identità. La Giusto Spirito Rubierese, anch’essa rinnovata, gioca come sempre alla domenica: domani alle 18,30 arriva la Montesport Firenze.

Serie B2. "E’ la prima partita in B2 femminile nella storia del Volley Ball San Martino, non possiamo che essere molto emozionati - commenta il coach dell’Ama, Davide Verzelloni - la Battistelli Pesaro è una squadra di ottimo livello con giocatrici esperte. Noi faremo della Bombo il nostro giocatore in più, il sostegno del pubblico amico non mancherà di certo".

Otto le conferme dallo scorso anno, tra cui la capitana Bazzani, accanto ai nuovi arrivi Lorenzi, Fiore, Sezzi, Bianchini e Pederzoli. Calendario "geniale" della Fipav e dunque in casa anche le altre due reggiane, l’Arbor alle 19 alla Moro contro la De Mitri Porto San Giorgio e la Fos Cvr a Rivalta alle 20,30 contro il Team 80 Pesaro. Anche in questo caso, formazioni tutte da scoprire.

Serie C. Tra i maschi, alle 21, Mirandola-Ama San Martino e Inzani Parma-Fabbrico. Tra le ragazze, colpaccio al debutto della Poliespanse Nutristar Correggio che espugna Carpi 3 a 1 (15/25 26/24 26/16 26/18) e si gode la vetta solitaria della classifica. Oggi si giocano Saturno Guastalla-San Polo Torrile alle 20,30 e Rubierese-Piacevolley alle 21.

Serie D. Giocano soltanto i maschi con le ragazze al debutto tra due weekend; nel girone A, Bluenergy Piacenza-Pieve Volley alle 17,30 e Busseto-Everton alle 18.

Nel girone B, alle 20 la neo promossa San Marco Matrix Guastalla ospita a Boretto alle 20 la Maritain Modena; la B.R.V. Luzzara rende invece visita al Crevavolley alle 20,45.

Nel girone C, la mista MoRe Volley (che in casa giocherà comunque sempre a Modena) è oggi di scena a Cesena alle 17,30 contro la BCC Romagnolo.