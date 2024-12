Amatori 1945 e Pico Mirandola pronte per l'inizio del campionato A2 di hockey

Archiviata la prima fase di Coppa Italia, con l’agognata qualificazione alle semifinali, che l’Amatori 1945 ha conquistato solo all’ultima giornata, è già tempo di lascia spazio al campionato di A2, che torna ai tempi del ’PreCovid’, sia partendo prima dell’anno nuovo, che ritrovando anche i playoff, che saranno per girone, coinvolgendo le prime quattro per raggruppamento.

L’Amatori parte con un turno casalingo ancora al PalaRoller di Montale alle 18, dove arriva la neopromossa Valdagno, seconda squadra del glorioso club di A1, formazione giovane, molto ricca di talento per l’ottimo vivaio vicentino, ma sicuramente con meno esperienza dei gialloblù, che si presentano all’appuntamento al completo.

Avversaria vicentina anche per la Pico Mirandola, che esordisce in campionato ospitando alle 20 al PalaSimoncelli il Breganze, retrocessa dalla A1 dopo una sola stagione: non la partita più facile per la squadra di Iallacci, che recupera qualche elemento, ma che sa di dover affrontare gare difficili ad ogni turno, per provare a centrare una salvezza che al momento appare complicata.

Mentre cala il sipario sulla Coppa Italia di serie B, nel torneo di serie C di hockey Inline alle 19 a Bomporto va in scena la sfida al vertice tra I Scomed, ed i Corsari Riccione, gara che mette in palio una fettina di qualificazione alla seconda fase.