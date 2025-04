Amatori Modena in crisi: sconfitta nel derby complica la salvezza in A2

Sarà una Pasqua di grande preoccupazione, quella che aspetta l’Amatori Modena dopo l’inattesa sconfitta di sabato nella penultima giornata del torno di A2 di hockey pista: la situazione sul fondo classifica rimane immutata, con cinque squadre, tra cui i gialloblù, che devono evitare il penultimo posto che accompagna in B la Pico Mirandola, ma la sconfitta nel derby complica molto il compito dei ragazzi di crudeli. Per fortuna il Valdagno, attuale penultimo, ha perso in casa con Thiene, che sarà il prossimo avversario dell’Amatori, e che così rimane in corsa per i playoff, ma Valdagno nell’ultima è atteso proprio a Mirandola, ed è difficile pensare che la squadra di Iallacci vinca proprio questa partita, dopo una stagione di sconfitte. Ora il campionato si ferma per una settimana, ma non sarà facile tenere tranquillo un ambiente che puntava in alto, e che si ritrova ad un passo da una incredibile serie B.

Risultati. hockey pista A2, 21^G.: Amatori Modena – Scandiano 3-4; Valdagno - Thiene 1-2; R. Bassano - Trissino 5-3; Correggio – Pico Mirandola 6-2; Seregno – Breganze 3-5; Riposa: Montecchio Pr..

Classifica: Breganze (*) punti 49, Correggio (*) 42, Scandiano (*) 34, R. Bassano (*) 29, Thiene (*)27, Montecchio (*) 25, Trissino 24, Amatori MO (*) e Seregno (*) 23, Valdagno (*) 22, Pico Mirandola (*) 0.

Hockey pista B, 12^ G.: R. Scandiano - Correggio B 6-0; Scandianese - Amatori MO 8-2; Correggio A – Pico Mirandola 8-0; Riposa: Amatori PS.

Classifica: Correggio A (*) punti 30, Scandianese (*) 27, R. Scandiano 16, Amatori PS (*) 14, Correggio B 11, Pico Mirandola (*) 4, Amatori Modena (*) 3. (*) = un asterisco ogni partita in meno.

