Amatori Modena: sfida decisiva a Trissino e derby salvezza contro Scandiano

Dopo il triplo turno casalingo, che ha riportato l’Amatori Modena in una posizione di classifica relativamente più tranquilla, il campionato di A2 di hockey Pista si prepara a vivere altri otto giorni delicatissimi, probabilmente decisivi per la squadra gialloblù: si comincia questa sera con la trasferta a Trissino, contro una squadra in teoricamente ancora in corsa per dei playoff a cui, come seconda squadra, non potrà poi partecipare, per giocarsi fra otto giorni la salvezza in un delicatissimo derby contro Scandiano. Il lavoro di Crudeli in panchina si è cominciato a vedere, ma adesso bisogna concretizzare, ed un successo sulla prestigiosa pista dei pluricampioni d’Italia, sia pure contro la loro seconda squadra, avrebbe una grande valenza anche psicologica, oltre che confermare i progressi visti nelle ultime uscite. Potrebbe far comodo anche un bel regalo da parte della Pico Mirandola, se oggi alle 18 al PalaSimoncelli, i ragazzi della Bassa riuscissero a fermare il Seregno, diretto concorrente dell’Amatori: il compito è difficile, ma non impossibile, anche questa settimana Iallacci dovrà inventarsi mezza squadra pescando a piene mani dalla serie B, che peraltro gioca sempre oggi, ma in anticipo alle 15, contro la scandianese del tecnico modenese Massimo Barbieri. Si gioca in serie B, sia di Pista, con l’Amatori che domani ospita a Montale ospita lo Scandiano, che di hockey inline, dove la Scomed Bomporto esordisce in casa ospitando alle 19 il quotatissimo Civitavecchia, che non nasconde l’intenzione di strappare al Camaiore la promozione in A: in pista, ma domani, le ragazze, che alle 14 ricevono sempre a Bomporto le pericolose vicentine del Devils Girls Vicenza, in corsa per i playoff. R.C.