Amore e Cristofori sono le sfide clou. Memorial Duran, conto alla rovescia

Il 24° Memorial Duran di sabato prossimo al palasport, con inizio della prima parte alle 18 (5 match dilettantistici e due professionistici), la pausa di un’ora e la seconda parte con inizio alle 21 (3 match dilettantistici e 4 professionistici), presenta molti spunti di indubbio interesse. A parte gli otto ragazzi con la canottiera della Pugilistica Padana (Omelchuk, Giori, Suljic, Nazakat, Casolari, Ba, Mosiello e Valdevit), è ovvio che gli occhi degli appassionati saranno puntati sui professionisti e soprattutto sui due titoli dell’Union Boxing Organisation in palio.

Nel primo, il talentuoso e imbattuto superleggero Nicolò Amore, ormai di casa a Ferrara, pugile ad alto tasso di spettacolarità e tra i migliori italiani della categoria, se la vedrà in un derby che dovrebbe risultare infuocato con l’altrettanto imbattuto rivale di Roma, Diego Cravagno. Per Amore, la conquista del titolo Internazionale Ubo dovrebbe essere il lasciapassare per un imminente tricolore ed eventuali prospettive oltreconfine. Resta però come un obbligo, per lui, battere Cravagno, perchè un eventuale passo falso gli sarebbe fatale.

Finalmente risalirà sul ring lo sfortunato beniamino ferrarese Nicola Cristofori, ex tricolore dei welter e campione dei medi Ibf del Mediterraneo, dopo una lunga e forzata sosta. Per la corona continentale Ubo incontrerà il trentenne mancino lombardo Simone Brusa e l’atmosferà del derby, nonchè il carattere e le caratteristiche di entrambi, lasciano presagire una sfida molto tecnica e divertente.

Seguito sempre da un caldissimo stuolo di sostenitori, sarà molto interessante vedere all’opera il ferrarese-tunisino Momo Nasri, l’alto e combattivo superleggero capace di avvincere sempre il pubblico. Si troverà davanti il navigatissimo argentino Sergio Escobar, con 71 match sostenuti, diversi dei quali per la cintura sudamericana e Wbc Latina. Un esame severo per il ragazzo di Duran, ma inevitabile se vuole salire nelle graduatorie.

Sarà poi di scena il giovane talento supermedio Yohan Acosta, anch’egli portacolori del team ferrarese, ritenuto una grande speranza della categoria e già campione nazionale dei dilettanti. Italiano con ascendenze dominicane, boxa con ottima tecnica e possiede pure notevole potenza. Suo avversario sarà Semion Martiniuc, un moldavo che dovrà fare il possibile per impegnarlo ed evidenziarne i progressi.

Quindi, il medio Andrea Solaro affronterà a torso nudo il venticinquenne venezuelano Gabriel Yanez, che vanta 12 vittorie su 15 incontri (6 per ko). Un avvio di carriera davvero insidioso e infine la campionessa italiana ex sfidante iridata Wbc, Michela Braga, si batterà con la battagliera spagnola di Valencia Eva Cantos.

Gualtiero Becchetti