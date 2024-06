Andrea Costa, ancora dieci giorni di passione

Le nuvole grigie che sovrastavano il cielo dell’Andrea Costa fino a un paio di settimane fa si stanno diradando e un po’ di luce affiora finalmente sulle lunghe questioni societarie biancorosse.

L’acquisizione della società da parte della nuova cordata a trazione imolese procede, seppure non ancora a quelle gonfie vele che la fretta imporrebbe in questo caso, ma filtra abbastanza fiducia di riuscire a chiudere positivamente la vicenda.

Il che, tradotto, vuole dire riuscire a iscrivere regolarmente la squadra al prossimo campionato di serie B Nazionale dopo avere completato il passaggio societario il più velocemente possibile.

Auspicabilmente nel giro di una decina di giorni, considerando i tempi anche tecnici necessari per visionare dettagliatamente la situazione dei conti, prendere atto dell’esatta situazione debitoria e come suddividerla con l’attuale proprietà e giungere alla fine alla passaggio delle quote.

Questo è il tempo entro cui la decina di imprenditori coinvolti spera di chiudere la questione supportati dalla volontà della famiglia Domenicali, secondo quanto filtra, di favorire questa transazione societaria.

Nel gruppo formato da una decina di imprenditori c’è una maggioranza imolese, tra i quali Alessandro Baroncini delle Grafiche Baroncini, supportati anche da bolognesi tra cui Giorgio Bresciani, con Christian Pavani che, come era intenzionato a fare già a novembre, si limiterà a un ruolo di consulenza e intermediazione (chiamato in questa occasione a riproporre in poco tempo una nuova cordata dopo il mancato accordo con Perez), senza entrare direttamente nell’acquisto di quote biancorosse.

Quote che, secondo quanto filtra, potrebbero essere messe a disposizione in parte (e in un secondo momento) anche ad un eventuale azionariato diffuso che dovesse nascere da parte della tifoseria (che già si è mobilitata come nel caso del sit-in davanti al PalaRuggi di due sabati fa), coinvolgendo così più direttamente anche gli aficionados biancorossi che non vogliono vedere chiusa la gloriosa e antica storia cestistica dell’Andrea Costa.

Adesso bisogna aspettare i prossimi giorni che saranno decisivi per l’appunto per le sorti del club condotto sul campo ancora da coach Emanuele Di Paolantonio.

Luca Monduzzi