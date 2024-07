Andrea Dondoli e l’allenatore Roberto Merlini convocati per i Campionati Europei Juniores

Grande orgoglio per la Amatori Nuoto Follonica, vista la convocazione di Andrea Dondoli agli Europei con coach Merlini. La società del Golfo ha annunciato la convocazione dell’atleta Andrea Dondoli e dell’allenatore Roberto Merlini per i Campionati Europei Juniores di nuoto che si terranno a Vilnius, Lituania, dal 2 al 7 luglio 2024. Dondoli, giovane promessa del nuoto e tesserato con la società Virtus Buonconvento, ha ricevuto questa prestigiosa chiamata grazie ai suoi eccellenti risultati in vasca.Al fianco dell’atleta partirà anche Roberto Merlini, in qualità di membro dello staff tecnico della Nazionale Italiana. Merlini, oltre a essere l’allenatore di grande esperienza, è anche il presidente degli Amatori Nuoto Follonica. "È un momento di grande emozione e orgoglio – dice Merlini –. Andrea ha lavorato duramente per raggiungere questo traguardo. Personalmente, sono onorato di poter contribuire allo staff tecnico della nazionale e di vivere questa esperienza al fianco di giovani talenti del nuoto."