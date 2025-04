Aperte le iscrizioni per il Rally degli Abeti e Abetone 2025: novità e percorso

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 42esima edizione del Rally degli Abeti e Abetone, terza prova della Coppa Rally di zona 7, che si disputerà nel fine settimana del 17 e 18 maggio. Fino al 9 maggio ci sarà la possibilità di iscriversi ad una gara che quest’anno sarà caratterizzata da una significativa rivisitazione del percorso di gara, pur non intaccando la tradizione di essere il Rally più verde d’Italia.

L’edizione 2025, organizzata dall’AS Abeti Racing con la collaborazione dell’Automobile Club Pistoia, sarà caratterizzata da quattro diverse prove speciali, una da correre per una sola occasione ed altre tre per due volte, per un totale di distanza competitiva di 65,220 chilometri sul totale del tracciato che ne misura 166,670.

La grande novità è il ritorno della super prova di Gavinana. Si chiamerà Dynamo Camp, dalla lunghezza totale di 4,980 chilometri, e consisterà in un giro e mezzo di un anello che sfrutta le strade comunali tra Limestre, Gavinana e San Marcello, con anche l’innesto sulla strada statale che porta ad Abetone. Questa prova aprirà la contesa sulla strada sabato 17 maggio, mentre il giorno seguente ci saranno altre sei prove speciali, ricavate dal classico, ma con alcune sostanziali modifiche.

La prima che balza all’occhio è il disegno della celebre prova Le Torri (Km. 12,750), che verrà percorsa in senso contrario al classico, proposta solo una volta nella storia della gara. Sarà poi riproposta la prova Il Melo (Km. 10,250), anche in questo caso con uno sviluppo diverso, cioè da Cutigliano fino a Pianosinatico, in una versione che non si corre da sei anni. Rimane pressoché invariata la Lizzano (Km. 7,120), ma più corta rispetto al recente passato, quindi partendo nei pressi della chiesa del paese per terminare poco prima di San Marcello.

Oltre alla validità ufficiale della zona 7, il Rally degli Abeti e Abetone ospiterà il dodicesimo "rally storico", con apertura alle auto classiche. Sarà anche la prima prova del Campionato provinciale ACI Pistoia Memorial Roberto Misseri, oltre che valido per la serie R Italian Trophy 2025, Michelin Trofeo Italia e Trofeo Pirelli Accademia CRZ. La passata edizione della gara venne vinta dal reggiano Antonio Rusce, in coppia con Farnocchia, su una Skoda Fabia RS.

