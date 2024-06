Applausi sul ring per Sapone e Nasri. Sconfitta al fotofinish per Bentivogli

Era stata una difficile vigilia per la Pugilistica Padana: spostamento della riunione dal Campo Scuola al Palapalestre di Ferrara per il maltempo, la defezione di alcuni pugili all’ultimo momento e un violento nubifragio proprio in concomitanza con l’inizio dell’evento. E invece giovedì sera tutto è andato super-bene per Massimiliano Duran, organizzatore della serata. Il pubblico è risultato persino superiore a quanto si prevedeva e i pugili hanno dato vita a match intensissimi, tanto da sollevare applausi a scena aperta.

Tra i professionisti, il piuma di Ferrara Boxe Dario Sapone ha battuto di misura ai punti il lombardo Yuri Zanoli dopo sei round infuocati. Un lungo applauso ha accumunato alla fine i due valorosi protagonisti. Tra i mediomassimi, vittoria al fotofinish dell’afro-rodigino Traore sul padanino Domenico Bentivogli, autore della migliore prestazione della carriera. E’ stata una battaglia equilibratissima ed emozionante. Verdetto al “bilancino” in un match che ha sancito i progressi di entrambi i protagonisti e che ha meritato un’entusiasta partecipazione del pubblico.

Infine, vittoria per ko del superleggero padanino Momo Nasri, seguito da numerosi e correttissimi connazionali, sul bosniaco Mohamed Biberovic, atterrato al 2^ round da una serie del tunisino di Ferrara, culminata con un pesante e fatale montante destro al corpo. Tra i dilettanti, match davvero spettacolari e a “tutto gas”. La peso mosca Rosalinda Forzano (Pug.Padana) e il welter compagno di squadra Hassen Atia, hanno battuto brillantemente rivali duri e difficili, quali la riccionese Dafne Martini e il marchigiano Elia Gironelli, dimostrando di potere aspirare ad un futuro ricco di soddisfazioni per le loro indubbie qualità tecniche e fisiche. Molto bene anche gli altri padanini, con il brillante Nazakat vincitore sul forte Ricciuti (Ferrara Boxe), Zoran Suljic dominatore del combattivo Masini (Regis Bologna), Pierpaolo Mosiello netto su Konvolbo (Boxe Parma) e sfortunata sconfitta invece per il promettente Marco Giori contro Rosini (Regis Bologna) per intervento medico al terzo round, a causa di un vistoso gonfiore ad un occhio a match tutto da decidere.

Regolare l’operato di arbitri e giudici.

Gualtiero Becchetti