Appuntamento con il trail. Tra Montorsaio e Batignano due giorni di sfide

Due giorni di podismo e trail running nei sentieri tra Montorsaio e Batignano. E’ tutto pronto per il Trail dei Presepi, seconda edizione della manifestazione podistica competitiva che porterà tantissimi appassionati della corsa off road in Maremma per due gare intense ed impegnative. L’Asd MareVettaMare ha messo in piedi un fine settimana da urlo. Si parte stasera alle 18 con la Montorsaio Night Trail, corsa in notturna di 10 chilometri e 500 metri di dislivello. E domenica mattina invece, alle 9.30, partirà la seconda edizione del Trail dei Presepi, terza gara del circuito Trail nella Maremma, in un percorso un po’ più lungo dell’ edizione precedente: saranno circa 23 chilometri molto divertenti, a tratti tecnici, con 700 metri di dislivello che porteranno i corridori a conoscere i bellissimi sentieri di Monte Leoni. Al termine della gara premiazioni e pranzo a menù fisso agli Usi Civici di Montorsaio.