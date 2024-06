Aquile a Brescia con in palio la finale. Domani la gara clou della stagione

Destinazione Ravenna, ma passando per Brescia; il volo delle Aquile verso la finale del campionato di IFL 2 non è diretto ma lungo e impegnativo ed ancora una volta passa per una semifinale di tutto rispetto con la squadra di coach Pippin che andrà in trasferta contro i Bengals Brescia sabato sera nel tentativo di approdare per il 2° anno consecutivo al gran ballo di fine campionato. L’appuntamento è per sabato sera alle 20.30 al centro sportivo Chico Nova di via del Labirinto, sede delle partite casalinghe delle tigri bresciane che, rientrate quest’anno nel campionato cadetto dopo aver vinto il campionato di 3° divisione nel 2023, hanno dato vita ad una stagione spettacolare approdando ai playoff da protagoniste e con tanta voglia di giocarsi l’accesso al finale di stagione. Le Aquile, reduci dalla netta affermazione contro i Reapers nella wild card della scorsa settimana, sono pronte a giocarsi il tutto per tutto per riprovare l’assalto al titolo fallito di misura nella scorsa stagione. Sarà sicuramente una partita ad alta tensione, con entrambe le squadre che hanno ottimi attacchi e con gli estensi leggermente superiori in termini di yards guadagnate e punti realizzati, ma entrambe capaci di alternare giochi di corsa e passaggi per muovere efficacemente la palla sul campo. Due ottimi quarterback a guidare gli attacchi con Scaglia per le Aquile rientrato in piena forma e Tinti dei Bengals che può vantare ottime percentuali di completi sui giochi di passaggio. Nel gioco di corsa coach Pippin può contare sul solito nutrito gruppo di runningbacks con Romagnoli, Cappellini,Nadj, Sicignano e Franco, tutti presenti nella classifica di categoria, ed anche i Bengals con Barbolla e Quarella e lo stesso Tinti possono garantire un efficace gioco di corsa mentre nel gioco aereo gli estensi hanno l’uomo di punta in Bindini ben supportato da Ghironi, Capitozzo e Degano. Dall’altra parte del tabellone ci saranno Pirates Savona e Vipers Modena a giocarsi la finale.