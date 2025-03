Aquile a Roma per rompere il ghiaccio. Coi Marines il primo acuto di stagione?

Oggi le Txt Aquile Ferrara scenderanno in campo al CS Dabliu Eur di Roma per affrontare i Marines Lazio in una partita di grande importanza per il prosieguo della stagione. Fischio d’inizio alle 14,30, in un match che si preannuncia combattuto tra due squadre affamate di punti e desiderose di dimostrare il proprio valore. Nonostante i tre stop consecutivi, le Aquile hanno mostrato progressi costanti, mettendo in difficoltà avversari di alto livello come Skorpions, Giaguari e Guelfi. Le prestazioni offerte finora hanno evidenziato il potenziale della squadra, con un attacco in crescita e una difesa capace di creare turnover. La sfida contro i Marines Lazio rappresenta quindi un’opportunità per confermare il trend positivo e conquistare la prima vittoria stagionale.

Gran parte di questo sviluppo si deve al lavoro meticoloso di coach John Shannon, il cui approccio ha portato maggiore disciplina e un’attenzione ai dettagli che sta facendo la differenza. L’head coach americano ha saputo costruire una mentalità competitiva, mantenendo la squadra compatta anche nei momenti difficili. La sua esperienza sta aiutando le Aquile a trovare la propria identità in IFL, preparandole ad affrontare ogni partita con la giusta mentalità. Il ritorno del QB titolare Aaron Allen contro i Guelfi Firenze ha dato nuova linfa all’offense estense. Con Williams, Bindini, Medini, Capitozzo, Bassi e Gardinale, le Aquile possono vantare un reparto ricevitori di talento, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Contro i Marines servirà una prestazione più incisiva fin dal primo tempo, evitando errori e sfruttando al meglio ogni possesso.

Il reparto guidato dal DC Tevin Hanley ha dimostrato grande carattere, creando turnover importanti nelle prime partite. Gli errori commessi nei primi match, soprattutto contro i Guelfi, hanno pesato sull’esito della gara. Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta ai calci e ai ritorni, per evitare di regalare yard facili agli avversari.

I Marines Lazio sono una squadra giovane e determinata, che cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere il primo successo stagionale. Pur avendo subito molte segnature nelle prime partite, la formazione romana può contare su alcuni elementi di talento e su un attacco che, se in giornata, può diventare molto pericoloso.