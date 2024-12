Arblin Kaba trionfa a Mantova e si prepara per la cintura dei pesi leggeri

Arblin Kaba è pronto all’assalto alla cintura dei pesi leggeri. Il Lupo di Pilaf è tornato sul ring l’1 dicembre, combattendo a Mantova contro il georgiano Giorgi Gachechiladze, vincendo e convincendo nel secondo match nella nuova categoria dopo il successo ottenuto a luglio contro Maycon Escobar.

Per il pugile di origini albanesi della Boxe Le Torri è stato un incontro facile contro un pugile molto esperto alla luce di 72 incontri tra i Pro tra i quali pesano le 55 sconfitte. Compresa quella rimediata contro l’atleta allenato da Paolo e Olmo Pesci che a Mantova ha mostrato tutta la sua classe e la sua supremazia fisica.

Si è trattato di un vero test match in vista della battaglia più importante per Kaba, quella che tra poco più di un mese lo vedrà opposto a Giuseppe Carafa, campione in carica e detentore della cintura dei pesi leggeri che si terrà a Ugento (Lecce). Un ritorno alle origini per il pugile che in Puglia ha vissuto i primi anni in Italia. Il match contro Gachechiladze è stato poco più di una formalità, come sottolinea Kaba.

"E’ stato un match a senso unico in cui non sono mai andato in difficoltà. Mi è mancato il ko, ho tirato tanti colpi e mi facevano male le mani alla fine perché ero preso dalla foga. Ho dovuto rallentare ma è stato più di un ottimo match di rientro per prepararmi al titolo del 24 gennaio. Ora sto prendendo sempre più confidenza con questa categoria, sento che posso dominarla fisicamente perché è adatta alle mie caratteristiche".

Ora per Kaba inizierà il periodo più intenso di preparazione in vista dell’assalto alla cintura di categoria.

"Kaba è in un’ottima condizione e l’ha dimostrato sul ring – commenta Olmo Pesci – siamo pronti per il titolo italiano di gennaio. Si è adattato alla nuova categoria ed è pronto a fare del suo meglio per vincere".

Nella stessa manifestazione anche un altro pugile della palestra bolognese è salito sul ring: il trentaquattrenne Gianpaolo Sazzini ha combattuto il quarto incontro da Pro, uscendo sconfitto da un match molto equilibrato contro Hassan Koba. Intanto la Boxe Le Torri si gode anche un nuovo talento, il bolognese Moaad Laaliliss che ha raggiunto le semifinali agli assoluti dilettanti in corso di svolgimento a Seregno (Milano).