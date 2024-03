Ariete, trasferta difficile. San Feliciano avvelenato

Trasferta tosta per l’Ariete. Ultimo impegno prima della pausa di Pasqua per la squadra di Massimo Nuti che oggi sarà ospite del San Feliciano Volley. Il match valido per il campionato di serie B2 femminile è in programma alle 18 al palazzetto dello sport Magione di Perugia. Prato troverà la squadra di casa arrabbiata per la sconfitta rimediata a Marsciano e ancor di più per le sanzioni disciplinari per alcune delle sue atlete (Giunti, Nasi, Guarino) e per il coach Bovari dopo la gara contro Trestina. La società ha presentato ricorso ottenendo l’annullamento della sanzione per Nasi e la riduzione da due a una giornata per Guarino ma certo il clima che Prato troverà in Umbria non sarà dei più rilassati. La Pallavolo Prato, impegnata nella corsa al vertice con Canniccia e Arezzo, dovrà però pensare soprattutto a se stessa e alla propria prestazione. L’Ariete sta giocando bene e se gioca da Ariete anche nella trasferta perugina le possibilità di portare a casa la posta piena ci sono tutte. Tra le avversarie, massima attenzione alla voglia di far bene dell’ex Pistocchi. Per Nuti in dubbio solo Stiaffini. La rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.

Passando alla serie B maschile derby in casa per la Kabel. Si gioca oggi alle 18 al Gramsci Keynes (arbitri Gerratana e Papini) e i lanieri ospitano la Maxitalia Jumboffice Sesto Fiorentino. Gara estremamente complicata per la Kabel che, però, deve provare a fare il colpaccio per strappare punti salvezza. Di rilievo i nomi degli ex che torneranno al Keynes. Catalano e Giona Corti sono nati pallavolisticamente nel Volley Prato. Bruni ha disputato stagioni importanti a Prato trovando la sua dimensione in categoria. Oltre a loro, però, attenzione massima alla qualità di Della Volpe e a giocatori talentuosi come Nuti e Benini. Sesto arriva a questa gara dopo la sconfitta casalinga contro S. Croce e con una classifica tranquilla ma meno esaltante di quanto non lo fosse quando le due squadre si incontrarono all’andata. Questo non diminuisce il grado di difficoltà della gara per una Kabel che non ha alternative a cercare punti contro ogni avversaria.