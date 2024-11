Ariosto, la striscia vincente si ferma a Casalgrande

casalgrande

33

ariosto securfox

26

CASALGRANDE: Ferrari, Franco 4, Iyanu 11, Furlanetto 7, Nicolai, Antonio 4, Bonacini, Artoni, Orlando 4, Baroni, Giovannini, Mattioni, Baroni, Cosentino, Lusetti 3, Giubbini.

ARIOSTO SECURFOX: Djiogap 2, Ferrara, Magri, Janni, Vitali, GOrbatsjova 3 Gandulfo 12, Artigas Pizzo, Marrochi 3, Badiali, Guarelli, Baglioni, Ottani, Fabbricatore, Soglietti 5, Tasinato.

La striscia vincente dell’Ariosto si interrompe a Casalgrande. La formazione reggiana aggiudicandosi l’intera posta in palio non ha rubato nulla e il punteggio finale rispecchia fedelmente quanto dimostrato in campo. L’Ariosto propone in questa occasione una versione di se decisamente opaca, molto differente rispetto a quelle ammirate nelle precedenti vincenti trasferte. Le certezze delle ferraresi di questo positivo avvio di stagione, si infrangono contro il muro di un Casalgrande capace di approcciare meglio il match, sfruttando con cinismo le numerosissime palle perse delle ferraresi in attacco. Troppo spesso la manovra offensiva delle ospiti veniva vanificata da banali errori di misura o dal muro difensivo eretto dinnanzi ad Elisa Ferrari, ex di turno capace di sfoderare una prestazione decisamente positiva. Sempre all’inseguimento nel punteggio, nel vano tentativo di ribaltare l’inerzia della gara, l’Ariosto ha dovuto fare i conti anche con la spietata freddezza in fase conclusiva e il talento di Charity Iyamu, autrice di 11 reti e a tratti immarcabile.