Arrampicata. Coppa Italia, doppio successo per Marco Rontini e Giulia Randi

Parte sotto i migliori auspici la stagione per i faentini Marco Rontini e Giulia Randi, entrambi in forza al Centro Sportivo Esercito, ma seguiti a Faenza dal preparatore atletico Stanislao Zama, aggiudicatisi sabato la prima tappa di Coppa Italia assoluta Speed svoltasi a Brugherio. In gara c’erano una settantina gli atleti nella categoria maschile. Rontini ha approfittato di una scivolata in semifinale del neo primatista italiano Matteo Zurloni per aggiudicarsi la medaglia d’oro, dopo aver superato nelle fasi finali per un solo centesimo, l’altro atleta ravennate azzurro Ludovico Borghi. Giulia Randi ha battuto in finale l’eterna rivale Beatrice Colli mentre degna di nota è stata la prestazione della giovanissima Sara Strocchi che con il suo nuovo personal best ha concluso al quarto posto.