Arrampicata. Fossali è d’argento nella Coppa Europa

Un altro bel podio per Ludovico Fossali (foto), che a Casalecchio di Reno ha centrato l’argento nella tappa di Coppa Europa organizzata dalla Ifsc e dalla Fasi, nella quale l’atleta azzurro era di fatto padrone di casa. Al termine della qualifica l’atleta vignolese era quarto con un tempo di tutto rispetto 5"29, dietro al compagno di nazionale e campione del mondo Matteo Zurloni (5"16), al tedesco Carmanns (5"24) e all’amico Noya Cardona (5"26). Dalla serata le gare a eliminazione diretta, partendo dagli ottavi di finale dove Fossali si scontrava con l’altro italiano Alessandro Giorgianni vincendo col tempo di 5"27 contro i 5"74 dell’avversario. Il secondo scontro diretto della serata vedeva l’atleta dell’Esercito gareggiare contro Luca Robbiati con Fossali che grazie a una perentoria accelerazione e superava l’avversario chiudendo con un ottimo 5"13 che gli consentiva di qualificarsi per la semifinale. I quattro finalisti maschili erano lo stesso Fossali appunto, Erik Noya Cardona (Spagna) che aveva battuto l’altro italiano GianLuca Zodda per soli 3 centesimi, Knapp Lukas (Austria) che aveva tolto l’accesso alla fase finale proprio a Matteo Zurloni e Carmanns Leander (Germania), che aveva vinto lo scontro contro l’ucraino Ilchyshyn Hryhorii. In semifinale Fossali incontrava l’austriaco Lukas Knapp: alla sesta presa Ludovico era già in vantaggio, concludendo la salita volando al pulsante in soli 5"133, mentre l’avversario chiudeva in 5"371. La salita per l’oro era contro il tedesco Leaner Carmanns. Dopo una partenza ripetuta Fossali e Carmanns partono veloci, Ludovico sale fluido, è leggermente avanti, ma inaspettatamente scivola tra il disappunto generale e regala l’oro all’avversario che chiude in 5"210. Ora la trasferta in Corea del Sud per capire chi tra lui e Zurloni potrà salire sul podio della Coppa del Mondo Speed.