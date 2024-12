Arrampicata sportiva. Battistella proclamato ’Dirigente dell’anno’

Importante riconoscimento per il Davide Battistella, presidente della Federazione nazionale di arrampicata sportiva; il 54enne medico spezzino (con esperienze anche ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006) è stato proclamato “Dirigente dell’anno” nel corso dell’evento “Genova 2024 in Festa”, organizzato nell’arena del Palasport di Genova e promosso dall’assessorato allo sport del Comune di Genova, con la collaborazione di Coni Liguria e Stelle nello Sport. La manifestazione, che conclude l’esperienza di “Genova Capitale Europea dello Sport 2024”, ha celebrato i più importanti risultati sportivi di un anno sportivo estremamente speciale. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali di Marco Bucci (presidente Regione Liguria), Pietro Piciocchi (vicesindaco Comune di Genova), Simona Ferro (assessore Sport Regione Liguria), Alessandra Bianchi (assessore Sport Comune di Genova) e Vincenzo Lupattelli (presidente Aces Italia).

È stato consegnato un riconoscimento a tutti gli atleti genovesi protagonisti alle Olimpiadi parigine, fra cui la campionessa di arrampicata Camilla Moroni. Sono state celebrate le imprese degli atleti genovesi in maglia azzurra, sono state consegnate le benemerenze ufficiali del Coni (50 medaglie al valore atletico e 15 Stelle al merito sportivo) e i premi speciali Genova 2024, uno dei quali assegnato alla giovane climber Rita Bruni (campionessa italiana under 16 di arrampicata sportiva).

Dopo il ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale ai testimonial di Genova 2024 si è arrivato ad uno dei momenti clou della manifestazione: la consegna degli oscar di Stelle nello Sport. Sono state premiati il dirigente, l’organizzatore e l’impresa sportiva dell’anno.Battistella, come detto, è stato premiati come “Dirigente dell’Anno”. Un onore e un orgoglio per il 54enne spezzino, che è stato appena riconfermato alla guida della Federazione per altri 4 anni, e punta a mantenere l’alto livello che ha portato la Fasi a grandi traguardi, in termini di eventi internazionali organizzati, di traguardi agonistici raggiunti dalla nazionale azzurra e di crescita dell’intero movimento, che conta oggi 95mila tesserati. Battistella nel corso della kermesse ha pubblicamente ringraziato il presidente Bucci, l’assessore Ferro e l’assessore Bianchi, perché col loro indispensabile supporto la Fasi ha potuto organizzare una delle più belle gare di sempre a carattere internazionale (l’ultima tappa di Coppa Europa Boulder), nella meravigliosa cornice del Porto Antico, di fronte ad un pubblico numerosissimo, partecipe e caloroso, a testimonianza che l’arrampicata sportiva cresce a vista d’occhio anche in Liguria.