ARRAMPICATA SPORTIVA. Battistella punta dritto verso le Olimpiadi: "Coppa del Mondo buon test, avanti così»

Si è conclusa nei giorni scorsi in Cina la prima tappa di Coppa del Mondo Lead di arrampicata sportiva, con la vittoria in campo femminile di Janja Garnbret, argento per la cinese Zhilu Luo, Boulder; terzo posto per la sudcoreana Chaehyun Seo. In campo maschile oro per il giovane Toby Roberts con 36+, che eguaglia il numero di movimenti del giapponese Taisei Homma, argento. Quest’ultimo supera il più titolato compagno di squadra Sorato Anraku, bronzo con 32+. A fine kermesse è decisamente positivo il bilancio del presidente della Federazione arrampicata sportiva (Fasi), lo spezzino Davide Battistella (nella foto). "Siamo soddisfatti della trasferta in Cina per la prima tappa di Coppa del Mondo, per la medaglia d’argento conquistata da Camilla Moroni, la bella prova di Laura Rogora, l’ottima gara di Ludovico Fossali vicinissimo al podio e di Giulia Randi approdata ai quarti di finale, e in generale per gli ottimi risultati dei nostri atleti.

Un test positivo in vista delle qualifiche olimpiche, che ci regala una bella dose di ottimismo. Torniamo motivati per gli obiettivi principali, che sono le competizioni di Shangai e Budapest, dove i nostri atleti competeranno per conquistare gli ambitissimi ticket per Parigi 2024". Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo sarà dal 3 al 5 maggio a Salt Lake City per la seconda tappa di Boulder e la seconda prova di Speed. Dopodiché occhi puntati sulle qualifiche olimpiche, dal 16 al 19 maggio a Shangai e dal 20 al 23 giugno a Budapest.