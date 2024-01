Arrampicata sportiva. Block To Rock in evidenza a San Vincenzo. Brilla il quattordicenne Massimiliano Grassi

Impresa nell’arrampicata sportiva per il gruppo Block To Rock ASD con sede a Colle di Val D’Elsa. Massimiliano Grassi, atleta quattordicenne agonista di Block To Rock ASD, chiude in ambiente outdoor a San Vincenzo (LI), una via di 8A+. Un grado molto elevato di difficoltà nel percorso: roba da super esperti. La via denominata "Conosci te stesso" prevede l’impiego di una corda tra le più dure del centro-sud della Toscana. Una via con passaggi estremi in forte strapiombo. In gergo arrampicatorio, un vero e proprio "tetto", secondo la denominazione tecnica. "Siamo molto felici delle performance del nostro Massimiliano – si spiega dalla società di Colle di Val d’Elsa, presieduta da Andrea Odone - anche perché con la sua impresa sportiva rientra tra i pochissimi atleti di 14 anni a livello nazionale ad aver portato a termine vie di quella difficoltà. In tutta Italia, infatti, si trovano solo decine di altri casi simili con atleti così giovani capaci di imprese così estreme.Un grande orgoglio per tutta la nostra squadra, per l’allenatore Joseph Giovetti (nella foto, insieme con il giovanissimo atleta), per i genitori di Massimiliano e per tutto il territorio della Val d’Elsa e della provincia di Siena". Black To Rock ASD conferma quindi nuovamente il proprio impegno nella formazione di una squadra di atleti, agonisti e non, che possa competere nelle sfide di carattere nazionale, per una disciplina come l’arrampicata sportiva che tornerà protagonista nelle prossime Olimpiadi.