Arrampicata sportiva. Giulia Randi conquista il titolo italiano Speed

La faentina Giulia Randi ha conquistato il titolo italiano Speed nella gara disputata nello scorso fine settimana a Reggio Emilia, mentre la ravennate Sara Strocchi è arrivata terza. Due ottimi risultati che confermano il valore delle atlete della Carchidio Strocchi Faenza e dell’Istrice Ravenna. Giulia Randi, ha superato in finale Alessia Lugli, dopo aver ottenuto il miglior personale, mentre la giovanissima Sara Strocchi ha dominato la finale per il terzo posto, venendo fermata soltanto da Lugli in semifinale.