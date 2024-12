Arrampicata sportiva. Selle e Verna scintillano nell’Under 11 e 13

Grandi risultati per i giovani arrampicatori ravennati. Nel primo Boulder regionale giovanile, riservato alle categori dei più piccoli, tenutosi a Modena, Viola Selle si è imposta dopo la ’superfinale’ nella gara dell’Under 11 femminile, stesso risultato ottenuto da Luis Verna nell’Under 13: entrambi sono atleti della Carchidio Strocchi Faenza. In gara anche atleti dell’Istrice Ravenna. Tre bronzi in totale sono stati il bottino raccolto dai più grandi, sempre nel Boulder, ma a Ferrara in quella che era già la seconda tappa del circuito. Li hanno conquistati i faentini Giorgio Chiari nell’Under 19 e Ginevra Castellari nell’Under 17, quest’ultima davanti alla compagna Allegra Luccaroni, insieme alla ravennate Caterina Pazzaglia Under 17. Tra i primi delle varie classifiche, Ludovico Ravaglia, Giulia Asirelli (Istrice), Samuel Contarini (Carchidio Strocchi). Buoni piazzamenti anche per Adele Spada, Viola Babini (Istrice), Gaia Randi (Carchidio Strocchi).