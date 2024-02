Arti marziali. An Kei Karate continua a brillare. Coppa Toscana, grandi risultati

Nel panorama dello sport pisano, An Kei Karate continua a brillare. La recente partecipazione della squadra alla Coppa Toscana, svoltasi a Tavarnelle val di Pesa il 28 gennaio, ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento nel karate locale. L’evento, che ha visto sfidarsi categorie dal cadetti ai veterani, ha evidenziato l’impressionante talento e impegno degli atleti di An Kei Karate. Con una performance sorprendente, la squadra ha portato a casa ben 16 medaglie, dimostrando la sua forza e determinazione in entrambe le specialità, kata e kumite. Nella specialità kata, An Kei Karate ha conquistato il podio con una serie di prestazioni straordinarie. Vaccaro ha raggiunto l’oro, mentre atleti come Cappai, Fiaschi, Gioffrè, Sabadini e ancora Vaccaro si sono guadagnati il meritato argento. Il bronzo è stato ottenuto da Carpentieri, Frascarelli, Masse e Ortu, dimostrando la profondità e l’ampiezza del talento della squadra. Nel kumite, la determinazione di An Kei Karate ha prodotto risultati altrettanto impressionanti. Sabadini ha brillato con un’eccezionale performance che gli ha garantito l’oro, mentre Carpentieri e Frascarelli si sono aggiudicati l’argento. L’allenamento presso la palestra Mithos e l’Istituto Fucini in San Marco, tenuto dal maestro Andrea Di Gesù, è un’opportunità per gli aspiranti karateka di tutti i livelli di età. La squadra offre la possibilità di partecipare a una settimana di lezioni gratuite, un’occasione imperdibile per avvicinarsi alla disciplina del karate e conoscere da vicino la squadra An Kei Karate. Prossimi appuntamenti includono il campionato nazionale il 10 e l’11 febbraio, seguito dal campionato mondiale per squadre.

Michele Bufalino